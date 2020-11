Porque existem testes de zaragatoa que doem mais que outros?

Portugal já realizou mais de quatro milhões de testes à Covid-19. Existem vários e para todos os gostos, mas o mais comum, mais fiável e mais eficaz continua a ser o de zaragatoa nasofaríngea e que envolve retirar fluídos no espaço entre a parte superior da garganta e a parte posterior do nariz.

O teste pode provocar algum desconforto, mas é a melhor maneira para encontrar matéria viral do novo coronavírus em casos suspeitos.

Quem já o fez descreve o teste como "cócegas no cérebro", apesar deste cotonete de 15 centímetros nunca chegar propriamente ao cérebro. Há quem chore, há quem espirre, há quem tenha mais ou menos dor. Mas o que diferencia o que cada um sente com a zaragatoa? Será sensibilidade à dor ou algo por detrás?

Um professor de otolaringologia, Andrew Lane, compara o teste a "nadar e ter cloro nessa zona do nariz". Mas por vezes as dores podem ser maiores e há quem descreva o teste como se a zaragtoa " fosse afiada", como um esfaqueamento.

Mas este é apenas um mal necessário. E as diferenças no que cada um sente explicam-se também nas diferenças morfológicas de cada um, neste caso, do canal nasofaríngeo.

Um septo do nariz desviado torna este canal mais pequeno que o de outros. Pólipos nasais, crescimentos anormais de tecido no revestimento do nariz, também podem alterar a reação às zaragatoas. Tal como fraturas antigas do nariz. Para não falar que esta é uma zona particularmente sensível do nosso corpo.

"As terminações nervosas do nosso nariz vêm logo à superfície", explica Lane. É por isso que o nosso nariz é tão reativo à poluição, a cheiros diferentes ou até poeiras. Quando algo vai parar até esta zona nasofaríngea, é provável que aconteçam espirros, tosse ou lágrimas.

É por isso que, mesmo que um teste de zaragatoa bem administrado, provocará, no mínimo, a ativação do saco lacrimal.

Como funciona mesmo à análise após a zaragatoa?

O método não é novo: já tinha sido aplicado em larga escala para a epidemia da gripe A e já era habitualmente utilizado para o diagnóstico de infeções por vírus respiratórios, dada a sua fiabilidade.

Quando a pandemia da Covid-19 surgiu no final de 2019, investigadores agarraram-se ao que conheciam. O teste permite encontrar material genético do genético do vírus e, caso seja encontrado ARN na amostra recolhida, significa que o vírus está presente e, portanto, que existe uma infeção ativa quando a amostra foi obtida.

A técnica para obter este material genético é a PCR (em português, reação em cadeia da polimerase), que permite amplificar o material genético do vírus SARS-CoV-2 e, assim, também caracterizar se a pessoa infetada é capaz de transmitir o vírus. O teste tem um custo aproximado de 100 euros e são necessários dias para se saber o seu resultado, que identifica infeções com precisão em 95% das amostras.