A Assembleia da República obrigou o Governo a negociar com os professores, e agora outras profissões do Estado também querem a mesma coisa. Polícias, militares e juízes querem um lugar na mesa de negociações e o debate do Orçamento de Estado na especialidade dá esperança para ajustes.

Esta quarta-feira, a Associação Sindical dos Profissionais da Polícia (ASPP/PSP) vai entregar ao ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, um pedido de reunião para discutir o descongelamento de carreiras. "Vamos já acelerar o processo. Talvez esta nova postura por parte da Assembleia da República venha dar uma nova esperança ao pessoal e obrigue o Governo a rever a sua posição. Queremos negociar. Não digo já em Dezembro, mas em Janeiro" afirmou o sindicato ao jornal Público, acrescentando que não quer esperar pela aprovação final global do Orçamento do Estado na quinta-feira: "Vamos enviar o ofício já amanhã [esta quarta-feira]."

Também o sector dos polícias municipais encontra-se em greve esta quarta-feira e irá realizar uma concentração em Lisboa, na qual pretende entregar um documento a António Costa exigindo a revisão e regulamentação da respectiva carreira, parada há 10 anos. No documento os polícias municipais exigem ainda o fim da desigualdade entre o modelo dos agentes de Lisboa e do Porto e os do resto do país.

De acordo com o presidente do Sindicato Nacional dos Polícias Municipais (SNPM), Pedro Oliveira, a carreira de polícia municipal, criada em 1999, aguarda regulamentação própria desde 2000. Aos polícias municipais é aplicado o estatuto do regime geral dos funcionários da administração local, excepto no caso do regime especial dos agentes de Lisboa e do Porto, que são agentes da PSP, respondem disciplinar e hierarquicamente à Direcção Nacional desta polícia, mas funcionalmente dependem dos presidentes das câmaras.

Esta terça-feira, os militares conheceram avanços na contagem do tempo de serviço. Em reunião com a Associação Nacional de Sargentos (ANS), o novo ministro da Defesa, João Gomes Cravinho, referiu que a "questão está a ser avaliada" e que a negociação com os professores pode "servir de exemplo para outros sectores da função pública". Os sargentos pedem que o tempo de serviço conte para a recolocação nos índices a que teriam direito a 1 de Janeiro de 2018 se não tivesse havido congelamentos. De acordo com o Público junto do gabinete de João Gomes Cravinho, o ministro da Defesa está a encarar todas as carreiras como iguais.

Também esta quarta-feira, os juízes cumprem o seu terceiro de 21 dias de greve intercalados. Os magistrados judiciais querem ver os seus estatutos revistos, algo recusado pelo Governo e que levou à marcação de protestos entre 20 de Novembro deste ano e Outubro de 2019.

A contagem do tempo de carreira congelado "não é uma questão prioritária" entre as queixas dos juízes mas tal não significa que estejam "na disposição de deixar cair", afirmou ao jornal Público Carla Oliveira, juíza e secretária-geral da Associação Sindical dos Juízes Portugueses.

De acordo com a Associação Sindical dos Juízes Portugueses (ASJP), os juízes não podem aceitar que se aprove um Estatuto que não assegure de forma adequada o aprofundamento da independência judicial nem resolva bloqueios na carreira com quase três décadas, prolongando, com custos sociais desnecessários, um conflito que se arrasta já há demasiado tempo.