permitido recolher dados sobre etnias ou raças, a PSP utiliza critérios étnicos na avaliação do grau de risco de zonas urbanas sensíveis. O Comando Metropolitano de Lisboa tem mesmo uma grelha onde a PSP classifica o grau de risco de um bairro tendo em conta se a sua "composição étnico-social" é "estável, instável ou problemática", tendo em conta ainda outros critérios.

Esta diretiva confidencial data de 2006 e trata-se, segundo a Direcção Nacional da PSP, de um documento interno que não é partilhado entre os agentes no terreno, mas por chefias. Já a secretária de Estado Adjunta e da Administração Interna, Isabel Oneto, refere que nos relatórios recebidos pelo seu gabinete não existem "referência a características étnico-sociais", garantindo que esse "não é um elemento na identificação do risco do bairro". A secretária de Estado avança ainda que existem bairros "com diversas etnias que não são problemáticos nem estão classificados como tal". A existir alguma referência à etnia ou origem racial dos habitantes, é "para identificar [o bairro] na perspetiva da inserção", justificou ao jornal diário.



E, apesar de ser informado que aquele documento está desatualizado e não é utilizado pelas autoridades, o Público teve acesso a três relatórios de avaliação de zonas urbanas sensíveis (ZUS), onde são referidos aspetos sobre a composição étnica da população. Num deles usa-se mesmo a grelha definida pela diretiva de 2006 para classificar o grau de risco de bairros num concelho a Norte de Lisboa onde habitam pessoas de etnia cigana, de origem africana e caucasiana, como refere o relatório.



Num dos relatórios ao qual o jornal teve acesso pode ler-se que o bairro é conotado como ZUS "pelo simples facto de ser um bairro social, maioritariamente habitado por cidadãos, na sua grande maioria africanos e ciganos, os quais são conotados com comportamentos desviantes". Noutro relatório sobre um bairro lisboeta pode ainda ler-se uma avaliação menos abonatória: "[Um] dos problemas é a coabitação entre os moradores do bairro (população cigana e a população cabo-verdiana), pois nota-se muita falta de civismo, o que por vezes leva a alguns conflitos, uma vez que estes não se respeitam e não têm normas de boa vivência em sociedade".



As análises às ZUS servem sobretudo para os comandantes de divisão ajustarem a estratégia ao terreno.



Em Portugal, a recolha de dados étnico-raciais não é permitida, uma decisão que tem gerado discussões internas. O Governo criou em 2017 um grupo de trabalho para discutir a inclusão no próximo Censos 2021 de uma pergunta que permita aferir a composição étnico-racial da população, como já acontece em alguns países ocidentais. O objetivo será desenhar políticas públicas com o objetivo de corrigir desigualdades, mas os detratores afirmam que esta medida vai apenas aumentar os riscos da má utilização dos dados, dizendo que podem reforçar a estigmatização consoante a etnia.

Apesar de em Portugal não serEsta grelha faz parte de uma diretiva confidencial da Direcção Nacional da PSP em que no critério das "características da população" incluem-se vários subcritérios como a "composição étnico-social", a densidade populacional do bairro e a existência de residentes com antecedentes criminais, revela o jornal Público esta segunda-feira.