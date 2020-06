As autoridades portuguesas continuam a seguir outras linhas de investigação para resolver o mistério do desaparecimento de Madeleine McCann, além da pista que coloca o alemão Christian Brueckner como o principal suspeito do rapto da criança britânica, em 2007, na praia da Luz, em Lagos.

Segundo o

apurou, o Ministério Público de Portimão tem realizado diversas diligências, entre elas a inquirição de testemunhas, em articulação com a PJ. Apesar de a investigação estar a ser desenvolvida com a cooperação das autoridades inglesas e alemãs, nem todas as diligências estão relacionadas com este suspeito germânico, preso na Alemanha por tráfico de droga e crimes sexuais.

que o Correio da Manhã