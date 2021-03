Polícia europeia recruta GNR condenado por abuso de autoridade

Um anúncio de emprego no site da Frontex, para se juntar ao corpo de exército da Guarda Europeia de Fronteiras e Costeira da União Europeia, chamou a atenção do 2.º Sargento Nuno Manuel Dias Gorgulho. O GNR candidatou-se e foi bem-sucedido: no dia 15 de junho de 2020, o Ministério da Administração Interna concede ao militar uma licença sem vencimento para este poder integrar a força de segurança europeia. Seis meses antes, o ministro Eduardo Cabrita estava a indeferir um recurso do militar e a aplicar-lhe uma pena disciplinar de 40 dias, na sequência de ter sido condenado por um crime de abuso de autoridade por outras ofensas, na forma tentada.