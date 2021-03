Polícia de Castelo Branco regista 17 infrações ao estado de emergência

A PSP de Castelo Branco registou 17 autos de notícia, interpelou 372 cidadãos na via pública e fiscalizou 328 viaturas, entre 02 e 08 de março, no âmbito do estado de emergência, foi hoje anunciado.







Em comunicado enviado à agência Lusa, o Comando Distrital da PSP em Castelo Branco refere que, no âmbito da atividade operacional de fiscalização das normas do estado de emergência, realizou 34 ações de fiscalização entre o dia 02 de março e segunda-feira.Durante este período, a PSP de Castelo Branco realizou 34 ações de fiscalização, interpelou 372 cidadãos na via pública e fiscalizou, na sua área de intervenção, um total de 328 viaturas.Daquelas ações, foi registado um total de 17 infrações, das quais resultaram 11 autos de notícia por violação do dever geral de recolhimento domiciliário, um por proibição de comercialização de certos bens em estabelecimento de venda a retalho, dois por proibição de consumo de refeições ou produtos à porta do estabelecimento ou nas suas imediações, dois por incumprimento do uso de máscara ou viseira e o encerramento de um estabelecimento.Em Portugal, morreram 16.540 pessoas dos 810.094 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.