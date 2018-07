A Câmara Municipal de Lisboa cedeu a Madonna um terreno para estacionar os seus 15 carros, por 720 euros por mês. A polémica, que se deu em Lisboa, já chegou a Espanha. "Se há alguma coisa impossível de encontrar em Lisboa é um lugar de estacionamento; pois a Madonna encontrou um ao lado de casa para os seus 15 carros pela módica quantia de 720 euros", escreve esta terça-feira o jornal espanhol El País

"Desde que Madonna vive em Lisboa mudou várias vezes de casa. Há alguns meses, ela e os seus filhos mudaram de um grande hotel de luxo para um outro mais pequeno, o palácio Ramalhete. Com apenas 14 quartos, Madonna reservou-o na totalidade para um par de anos", ironiza o jornal. "No bairro da Lapa, à frente do Museu de Arte Antiga, aparentemente reunia tudo: discrição, tranquilidade, beleza… no centro de Lisboa. Tem apenas um problema, o mesmo com o que lidam diariamente os seus vizinhos: a falta de lugares de estacionamento na rua e a mesma falta de parque de estacionamento privados ou públicos", prossegue.

Na segunda-feira, a Câmara Municipal de Lisboa, a propósito das notícias publicadas sobre o assunto, decidiu publicar uma nota a explicar a cedência do espaço na Rua das Janelas Verdes à cantora. "Em Janeiro de 2018 foi feita uma cedência de terreno nas traseiras do Palácio Pombal. Esta cedência é a título precário e poderá ser sempre terminado quando a CML necessitar do espaço ou quando as referidas obras terminarem", começa por explicar a nota.

"Esta cedência está titulada por um contrato oneroso de cedência de utilização similar a dezenas de contratos efectuados pela autarquia. O mesmo espaço foi usado até Dezembro de 2017, com um contrato similar, pelo Instituto José de Figueiredo", prossegue a autarquia de Fernando Medina. "A cedência é a título oneroso, sendo devidos 720 euros por cada mês de ocupação. O valor em causa resulta da aplicação prevista na Tabela de Preços e outras Receitas Municipais, aprovada pela Assembleia Municipal e às quais a CML está vinculada, que é usada para calcular o valor a cobrar em todos os contratos similares".

A Câmara de Lisboa garante ainda que "o objectivo do acordo é evitar perturbações e transtornos no trânsito local, numa artéria estreita mas bastante movimentada, que a entrada e saída de veículos das obras em vários prédios certamente traria para a zona".