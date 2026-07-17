PJ investiga como o atrelado desviado apareceu atracada a camião do empreiteiro de Luís Neves

Atrelado tinha sido apreendido em investigação a produção e tráfico de droga. PJ comunicou caso ao Minsitério Público.

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A Polícia Judiciária (PJ) está a investigar como é que o empreiteiro do ministro da Administração Interna teve acesso ao atrelado que foi encontrado nas instalações da Construbarcelos depois de ter sido apreendida pela PJ no âmbito de um inquérito relacionado com o tráfico de droga.



Polícia Judiciária Duarte Roriz

A Direção Nacional da Polícia Judiciária (DNPJ) diz que teve conhecimento da movimentação da galera - um tipo de atrelado - no dia 14 de julho, tendo sido parqueada em Barcelos. Tendo por base essa suspeita, a DNPJ determinou, de imediato, a instauração de um inquérito para apurar as circunstâncias da alegada movimentação, que poderia confirmar a prática de ilícitos criminosos.

A galera foi encontrada estacionada em Barcelos, atracada a um camião da empresa Construbarcelos, detida por João Carvalho, amigo de Luís Neves que foi diretor da Polícia Judiciária.

"Tratando-se de um bem apreendido, o mesmo foi removido do local e ficou novamente à guarda da Polícia Judiciária, bem como os produtos que a mesma carregava, esclarecendo-se que estes não têm natureza estupefaciente", pode ler-se no comunicado.

As circunstâncias que rodearam a deslocação da galera para Barcelos encontram-se a ser investigadas no referido inquérito, o qual foi comunicado ao Ministério Público.