E pode? O município baseia-se na jurisprudência que fiscalista diz que não se aplica. A existirem, juros serão irrisórios para os lisboetas.

Os postais vão chegar às caixas de correio de quase 205 mil lisboetas a partir de 15 de Fevereiro. No interior de cada um estará um vale com uma média de 270 euros, o valor pago nos últimos três anos pela taxa de protecção civil e que o Tribunal Constitucional declarou ser inconstitucional. No total a Câmara de Lisboa, presidida por Fernando Medina, devolverá 58,6 milhões de euros. Mas o município não somou juros, o que é contestado pela Associação Lisbonense de Proprietários (ALP). Diz o presidente Luís Meneses Leitão que o município estará "a beneficiar de um empréstimo gratuito sem pagar juros".



Mas, afinal, o município pode não devolver os juros?

Talvez, mas não lhe fica bem, diz o professor de Direito Nuno de Oliveira Garcia, sublinhando as regras da reciprocidade: "Só é de bom -tom e de elementar justiça. Se os contribuintes têm de pagar com juros quando não pagam imposto, porque é que não é o contrário?" É que, acrescenta o fiscalista Tiago Caiado Guerreiro, "violar a constituição é grave justificando-se ainda mais que tivesse de pagar juros até agravados por violar a lei fundamental. Isto promove o desrespeito pela Constituição, não sancionando a sua violação".



Mas porque é que a Câmara de Lisboa não paga os juros?

Os serviços municipais fizeram a análise de toda a moldura penal e baseiam-se, entre outros argumentos, em três acórdãos do Supremo Tribunal Administrativo que em 2014, 2015 e 2016 deram razão à Autoridade Tributária com base no princípio de que não se pode imputar aos serviços o erro quando estavam a aplicar a lei que só mais tarde foi julgada inconstitucional. "Não se verificam assim os pressupostos constitutivos da obrigação de indemnizar através do pagamento de juros indemnizatórios. O erro é do legislador e não dos serviços", diz Tiago Caiado Guerreiro.



Já percebi. Como os serviços estavam a aplicar uma lei existente não têm de pagar juros.

Esse é o entendimento da Câmara de Lisboa. Contudo, existe uma diferença, sublinha Nuno de Oliveira Garcia: é que no caso da Autoridade Tributária, a que a jurisprudência citada diz respeito, este organismo não redigira a lei. Já quanto à taxa de protecção civil, defende o mesmo fiscalista, o legislador é a autarquia lisboeta. "Acho estranho que um município que desenhou as regras de um tributo e o cobrou ache que não há razão para o pagamento de um juro. Situação diferente seria a de um serviço de finanças que se bastou a seguir a lei." O mesmo entende a Associação Lisbonense de Proprietários, explica Meneses Leitão: "A Câmara não pode beneficiar de uma lei de que é a única responsável: foi criada pela câmara e aprovada pela Assembleia Municipal."



Então, um munícipe pode exigir a devolução com juros?

Os serviços jurídicos da ALP estão a estudar essa hipótese – e esta associação tenciona fazê-lo, assevera Meneses Leitão. Mas os moldes ainda não estão decididos.



Que caminhos podem seguir?

Por exemplo, os cidadãos podem intentar uma acção contra o Estado em que terão "de provar um prejuízo efectivo", refere Tiago Caiado Guerreiro. Só que, dados os valores em causa (cada um dos cerca de 205 mil proprietários receberá, em média, 270 euros) e como os juros indemnizatórios são de cerca de 4% ao ano, a quantia a receber seria de 32,4 euros. "Esta acção poderá não compensar", conclui o fiscalista.



Artigo originalmente publicado na edição 719, de 8 de Fevereiro de 2018.