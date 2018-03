Tal como a SÁBADO conta neste perfil, o jovem nasceu em Coimbra, e mudou-se para Carcassone, França, para se juntar aos pais depois de ter terminado o curso na universidade coimbrã e não ter encontrado emprego.

O português alvejado pelo terrorista Redouane Lakdim, em França, internado no hospital de Perpignan, está em coma induzido - mas os médicos dão esperança à mãe, avaliando as possibilidades de se avançar para uma cirurgia. Ao Correio da Manhã , a mãe de Renato Silva diz que, apesar do diagnóstico permanecer muito reservado, o filho está "estabilizado" e que os médicos têm dado esperança à família.A mãe da vítima avança ainda à CMTV que os médicos estão a avaliar a possibilidade de se avançar para uma cirurgia. Contudo, a avaliação poderá demorar ainda vários dias.Recorde-se que Renato Silva, de 27 anos, encontra-se em coma induzido após ser alvejado na cabeça pelo terrorista que matou quatro pessoas no passado dia 23, junto ao castelo de Carcassone. O ataque foi reivindicado pelo grupo terrorista Estado Islâmico.