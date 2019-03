As novas regras, que são discutidas desde 2016 na comissão parlamentar para o reforço da transparência no exercício de funções públicas, tiveram já parecer negativo da Associação Nacional de Municípios. O texto final foi já enviado para várias entidades e os deputados acreditam que as alterações estarão prontas até ao final deste mês.



Além de políticos e magistrados, esta declaração de rendimentos será obrigatória também para os juízes do Tribunal Constitucional (TC), para os magistrados judiciais e do Ministério Público, para os candidatos à Presidência da República, membros executivos de direções nacionais de partidos e chefes de gabinetes de membros dos governos nacional e regional.



Esta declaração, que passará a ser apresentada à Entidade para a Transparência, que funcionará junto do TC, terá que ser entregue, no máximo, até dois meses após o início das funções.



No fim do mandato, ou em casos de recondução no cargo, a declaração tem que ser novamente apresentada para apurar se houve evolução patrimonial durante esse período. Três anos após o fim do mandato, um novo documento tem que ser entregue e, caso se falhe a entrega, está prevista uma inibição do exercício de cargos públicos que pode chegar aos cinco anos.

Os ministros, autarcas, deputados, magistrados e titulares de altos cargos públicos que se recusem a apresentar e a atualizar a declaração de rendimentos e de património poderão ser condenados a uma pena de prisão de até três anos por crime de desobediência qualificada. Segundo o Jornal de Notícias, este crime prevê ainda a perda de mandato ou a destituição do cargo.O Parlamento vai agravar as sanções e aumentar o número de pessoas sujeitos às obrigações declarativas.