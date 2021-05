Estalinização, centralismo e mediatização. As críticas internas ao Bloco

"Não podemos contar com a tralha estalinistas", assegurava Américo Campos, subscritor da Moção C que vai a votos na XII convenção do Bloco de Esquerda que decorre este fim-de-semana em Matosinhos. A moção A, encabeçada por Catarina Martins, é a previsível vencedora, mas as críticas ao partido acumulam-se e o Bloco não é um partido unido.



Uma das críticas mais comuns nesta convenção foi "a falta de democracia interna", sendo a direção acusada de não dar espaço à pluralidade de vozes no partido, optando por uma linha mais única. As críticas foram rejeitadas pela líder. "Nós orgulhamo-nos muito disso, orgulhamo-nos muito de ter um partido em que todos os militantes têm a liberdade para apresentar moções, em que é promovida a diversidade das ideias porque sim, as convenções são momentos definidores da política e para eles é importante que toda a gente debata", afirmou Catarina Martins ao início da manhã.



Mas apesar desta ideia propagada por Catarina Martins, a verdade é que três moções - Q, C e N - pedem mais democracia e discussão interna. A moção Q, através de João Patrocínio pediu até que "não se transformasse esta convenção do partido num comício da direção".