Um homem de 22 anos, da zona da Mealhada, usou durante vários meses perfis falsos com nomes femininos para abordar crianças através do Facebook. Uma das vítimas foi um menino, na altura com 12 anos, da Figueira da Foz, que foi vítima de abuso sexual no verão do ano passado.



Depois dos crimes, o homem ameaçou de morte o menor e a mãe - de forma a impedir que apresentassem queixa. O suspeito, que está em prisão preventiva, foi agora acusado pelo Ministério Público.



