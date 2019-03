Nas redes sociais, assumia a sua preferência por "crianças do sexo feminino, incluindo membros da própria família" e dizia "ter tido relações sexuais com um bebé de três meses".

Em fevereiro de 2017, o Tribunal de Aveiro condenou um homem a dois anos de prisão, com pena suspensa, por divulgar pornografia infantil na Internet, através de fotografias e vídeos. Na altura, foram apreendidos computadores que continham mais de 500 ficheiros "com crianças exibindo órgãos sexuais ou em pleno ato sexual com adultos, em alguns casos com os pulsos ou os pés amarrados". Como justificação, os juízes referiram que, à luz dos factos, o autor dos crimes teria apenas 19 anos e que, se o mandassem para a cadeia, poderia ficar com a vida estragada. Quatro meses depois, foi detido de novo por ter montado uma rede internacional de pedofilia que geria a partir de Águeda, onde morava com os pais, uma irmã, um cunhado e os dois filhos do casal. O julgamento arranca em maio.

Quando foi apanhado pela primeira vez o mesmo homem, agora com 27 anos, confessou a natureza do crime que praticou aos magistrados mas foi apenas obrigado a submeter-se a psicoterapia.

Nas redes sociais, o utilizador assumia a sua preferência por "crianças do sexo feminino, incluindo membros da própria família" e ainda enaltecia "ter tido relações sexuais com um bebé de três meses". Na Darknet, uma parte da rede usada para a criminalidade, criou uma rede de pedofilia com membros de vários continentes chamada Baby Heart, onde eram partilhados imagens e vídeos dos abusos cometidos contra bebés e crianças. O autor dos abusos a bebés não só descarregava conteúdos destes abusos sexuais a menores como os produzia. "Criou um sistema de prestígio, atribuindo uma estrela vazia aos membros novos, a qual, à medida que tais membros partilhavam conteúdos de abusos sexuais de crianças, ia sendo preenchida. Quando a mesma se encontrasse totalmente preenchida, o membro recebia a designação de membro especial, sendo que para tanto teria que publicar e partilhar boa pornografia de menores, refere a acusação do Ministério Público, citada pelo Público, que acusava o homem de 583 crimes de abuso sexual sobre oito crianças e de mais de 70 mil crimes de pornografia infantil entre 2013 e junho de 2017, altura em que foi detido pela Polícia Judiciária.

Os magistrados consideraram que, apesar de o arguido apresentar "distúrbio de pedofilia", tal "não determina qualquer grau de incapacidade ou de impossibilidade de avaliação da ilicitude".

Mas, três meses antes, avisos de autoridades da Austrália e suspeitas da Interpol já alertavam para um português de identidade desconhecida que seria "um dos pedófilos mais procurados" da altura. Através de um cúmplice no Brasil, o homem revelou que em Portugal era fácil fazer desaparecer provas incriminatórias porque juízes, procuradores e polícias se vendem com facilidade. "Tenho dois amigos pedófilos que são polícias", confessava, citado pelo jornal Público.

Na sua casa em Águeda, o homem cuidava de várias crianças – incluindo os seus dois sobrinhos. Foram ainda extraídas acusações contra duas mães que lhe confiavam os filhos e contra os pais do próprio abusador.

Na mesma rede, indica o Público, está também envolvido um informático residente em Belas, no concelho de Sintra. Pai de uma bebé e padrasto de um rapaz, as autoridades referem que a menina terá sido abusada pela primeira vez três meses depois de nascer e que o menino terá sido abusado desde os cinco ou seis anos. "Não gostava de fazer aquilo, doía sempre. Mas se não fizesse, ele não me deixava jogar PlayStation", referiu o rapaz em declarações às autoridades, citadas pelo jornal.

Através de imagens das mãos dos pedófilos, o Laboratório de Polícia Criminal da Judiciária conseguiu determinar a identidade do criador da rede internacional – caso que valeu um prémio.