Pedófilo alicia 100 crianças três anos depois de ser libertado

Detido em 2015 pela Polícia Judiciária, o predador sexual - que atacava crianças na internet - foi libertado pelo juiz. Ficou sujeito a várias obrigações, mas logo deixou de as cumprir. Três anos depois voltou a atacar.Em poucos meses aliciou mais de 100 menores nas redes sociais e conseguiu que pelo menos uma dezena de meninas que lhe enviasse ficheiros de cariz sexual . A PJ conseguiu chegar a quatro dessas vítimas e será pelos crimes praticados contra essas menores que o arguido, de 44 anos, vai ser julgado em setembro no Tribunal de São João Novo, no Porto.Leia a notícia na íntegra no Correio da Manhã.