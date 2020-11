PCP vai abster-se na votação do Orçamento do Estado

O PCP vai abster-se na votação final global de amanhã do Orçamento do Estado para 2021, abrindo assim caminho para a sua aprovação.O anúncio foi feito esta tarde por João Oliveira, o líder da bancada parlamentar comunista, numa conferência de imprensa na Assembleia da República.João Oliveira destacou oito propostas comunistas que o Governo acolheu no documento final do OE2021, mas lembra também as "muitas que foram rejeitadas", mas que continuam a ser essenciais. O PCP aponta o dedo ao PS por não ter acolhido essas propostas, destancando no entanto as várias propsotas na área da saúde que foram acolhidas pelo executivo de António Costa. O líder parlamentar comunista disse que o Governo ainda está a apurar o custo real dessas mesmo propostas, mas que devem rondar as "centenas de milhões de euros" que estarão destinados para o Serviço Nacional de Saúde.O Bloco de Esquerda já manifestou vontade de chumbar a proposta do OE2021, ficando essa decisão dependente da reunião da Mesa Nacional que acontece esta quarta-feira à noite.O PAN vai anunciar o sseu sentido de voto amanhã de manhã.