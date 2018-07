Relacionado Um milhão de portugueses sem dinheiro para medicamentos Acesso a medicamentos aumentou mas faltam medidas de uso racional O PCP diz que "os sucessivos governos abdicaram de defender e valorizar a produção nacional de medicamentos", e criaram uma situação de "dependência da indústria farmacêutica nas condições de disponibilização dos medicamentos aos utentes, devido à sua hegemonia no sector". "Os interesses da indústria não são os interesses do SNS. São inúmeros os exemplos em que a indústria impôs preços absolutamente obscenos aos Estados na aquisição de medicamentos para determinadas doenças, dos quais podemos destacar o sucedido com os novos medicamentos para a hepatite C", lê-se no documento.

O Partido Comunista Português quer que o Laboratório Militar de Produtos Químicos e Farmacêuticos (LMPQF) se torne no Laboratório Nacional do Medicamento e faça os seus próprios medicamentos para responder às necessidades do Serviço Nacional de Saúde (SNS). Esta medida, que consta num projecto de lei entregue esta segunda-feira no Parlamento, serve para, argumentam os comunistas, cumprir o acesso universal e gratuito aos medicamentos a todos os utentes e acabar com a dependência de Portugal à indústria farmacêutica privada.De acordo com a exposição de motivos do diploma, os comunistas defendem que "só uma intervenção pública no sector do medicamento salvaguarda o interesse público e a soberania nacional": "Entendemos que deve existir um reforço do investimento público na investigação e na inovação do medicamento nas instituições públicas, no meio académico, nos centros e unidades de investigação e nos estabelecimentos públicos de saúde, assim como na sua produção."