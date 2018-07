Contudo, devido a um "plano de contingência interno", a DGRSP assegura que "os serviços clínicos mínimos essenciais" foram assegurados: "A assistência clínica e medicamentosa aos reclusos nestes estabelecimentos prisionais nunca esteve em causa."

As prisões estão em risco de ruptura dos cuidados de saúde prestados a reclusos. Por isso, a Direcção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais (DGRSP) adoptou um "plano de contingência" para obter "autorização" do Governo para contratar por ajuste directo 125 profissionais, "em regime de tarefa ou avença", avança o Jornal de Notícias.Entre os estabelecimentos nesta situação estão sete cadeias: as centrais de Vale de Sousa, Pinheiro da Cruz e Hospital Prisão de Caxias; as regionais de Chaves, Leiria e Setúbal, e a de Jovens de Leiria - e os dois centros educativos (Porto e Vila do Conde).O fim dos contratos celebrados em regime de outsourcing, entre a DGRSP e empresas privadas de prestação de cuidados de saúde, foi a justificação dada para o accionamento do plano de emergência. Os últimos contratos de outsourcing terminaram no dia 30 de Junho de 2018.