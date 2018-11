O PCP quer criar já uma experiência piloto para uma rede de apoio aos cuidadores informais. Essa é uma de seis propostas de alteração ao Orçamento do Estado para 2019 hoje anunciadas pelo deputado comunista António Filipe.

Para já, a proposta do PCP não inclui qualquer prestação social, mas sim uma rede de apoio que preveja a prestação de apoio domiciliário, aconselhamento e apoio psico-social.

António Filipe diz que "há um debate em curso sobre esta matéria", pelo que ainda não há certeza sobre se o Governo terá abertura para pôr em prática a ideia comunista.

"Mais positiva" é a perspectiva do PCP em relação a duas outras propostas na área social que o Governo já sinalizou ter abertura para apoiar.

Em causa está tornar permanente o subsídio para os desempregados de longa duração que já deixaram de ter subsídio há seis meses e o alargamentos do abono de família pré-natal ao 4.o escalão de rendimentos.

O subsídio aos desempregados de longa duração tem vindo a ser aprovado desde 2016 e a ideia do PCP é que passe a ser permanente, não estando dependente de aprovação em cada ano em sede de orçamento.

O PCP propõe ainda que a prestação social para a inclusão de pessoas com incapacidade possa ser aplicada a pessoas que adquiram essa incapacidade já depois dos 55 ou antes mas que só tenham a declaração após essa idade e que seja possível acumular a prestação social por incapacidade permanente com o salário.

A universalização do direito ao abono de família é outra proposta do PCP, na qual os comunistas admitem "haver divergência" com o Governo.