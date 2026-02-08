Sábado – Pense por si

08 de fevereiro de 2026 às 22:28

António José Seguro bate recorde histórico de Mário Soares. É o Presidente mais votado de sempre

António José Seguro bateu o recorde histórico de Mário Soares de 1991, tornando-se assim o Presidente mais votado de sempre.

