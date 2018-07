Um português deixou os seus cães como os herdeiros da sua conta offshore, em caso de morte do proprietário. A conta tinha mais de cinco milhões de euros e deixou indicações específicas como os animais deviam ser tratados em caso de morte do dono.

A Storkields Foundation é uma companhia offshore sediada no Panamá e que tem como beneficiário um português que habita em Gibraltar, território britânico no Sul de Espanha. Esta empresa é uma das que faz parte da nova vaga de Papéis do Panamá que foi divulgada, inclusivamente pelo jornal Expresso que divulgou esta "fundação".

A Storkfields Foundation foi criada em 2005 para deter activos estimados em cinco milhões de euros para controlar o capital social de empresas, distribuindo assim dividendos ao seu beneficiário de forma disfarçada de forma a conseguir contornar o pagamento de impostos.

Caso o beneficiário principal da offshore, advogado de nome Miguel Coelho, morra, bem como os seus pais (beneficiários substitutos), os beneficiários finais da offshore são os seus cães: Buddah e Lama, bem como os seus descendentes.

Pode não parecer natural, mas vários serviços offshore oferecem a possibilidade de criar fundações privadas para cuidarem de animais de estimação.

Segundo o documento citado pelo jornal Expresso, o beneficiário escreveu uma série de regras que devem ser aplicadas em caso da sua morte. A primeira delas é que deveria ser conservada pela fundação como "a casa de Buddha, Lama e dos seus descendentes" uma propriedade situada num dos mais antigos e aristocráticos condomínios do Sul de Espanha, no campo de golfe de Sotogrande, em Cádis, a que Juan Carlos concedeu o estatuto de "Real", entre várias outras condições.