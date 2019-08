PAN pede intervenção de Marcelo e Costa na Amazónia

O partido PAN, Pessoas – Animais – Natureza divulgou uma carta aberta ao Presidente da República Marcelo Rebelo de Sousa e outra ao Primeiro-Ministro António Costa. Na missiva, faz um pedido de intervenção e posicionamento de Portugal nos incêndios que afetam a floresta Amazónica e as comunidades indígenas.

Francisco Guerreiro, eurodeputado do PAN, escreveu uma carta sobre as consequências do incêndio, que afetam todos os países. "A gravidade desta calamidade afeta não só o Brasil e a América Latina como os cidadãos e ecossistemas do Planeta. E é neste contexto de urgência que deve surgir a intervenção do Governo português, utilizando todas as ferramentas e mecanismos disponíveis a nível diplomático, económico, financeiro e mesmo legais", lê-se no documento.

As prioridades do partido são: a elaboração de um roteiro internacional para a regeneração da floresta; garantir que se inclua o congelamento da implementação do Acordo Transnacional da União Europeia com o Mercosul - na próxima reunião do Conselho Europeu; tentar que na visita oficial de Jair Bolsonaro a Portugal – agendada para 2020 – os temas prioritários sejam a destruição da Amazónia, a perseguição de ativistas e o desrespeito pelos povos indígenas; e que os embaixadores do Brasil, do Paraguai e da Bolívia em Portugal sejam convocados com urgência.

Na carta a Marcelo Rebelo de Sousa, o partido pede o esclarecimento da posição oficial da República Federal Brasileira quanto ao cumprimento do Acordo de Paris e ao princípio do desmatamento zero. Quanto ao roteiro internacional para a regeneração da Amazónia, o PAN pede que inclua o apoio científico, diplomático e financeiro do Secretário-Geral da ONU, António Guterres, e que as instituições europeias estejam a seu favor.

A António Costa, o eurodeputado propõe a possibilidade de alargar a intervenção do Fundo Mundial do Ambiente a áreas como a floresta Amazónica. Se não houver nenhum compromisso tangível e substancial da República Federal do Brasil, da República do Paraguai e do Estado Plurinacional da Bolívia para travar o desmatamento, o PAN quer apresentar uma queixa no Tribunal Internacional de Justiça e fazer com que a prioridade das próximas reuniões da Comunidade Portuguesa da Língua Portuguesa seja a protecção, conservação e regeneração da floresta.

De acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) brasileiro, nos estados da Rondónia, Mato Grosso, Pará e Amazonas, os dados são alarmantes. Só este ano houve cerca de 72.843 incêndios, um aumento de 80% em relação ao mesmo período do ano passado. O eurodeputado explica que "temos de agir como nação para proteger um dos pulmões mais importantes do planeta. A nossa própria sobrevivência em jogo. Haja coragem e ação política e ainda vamos a tempo de regenerar a floresta da Amazónia."