Antes de o leitor prosseguir com este texto, liste o que considera serem as prioridades na escola (hipótese a. que promova a boa educação dos alunos ou hipótese b. o seu desenvolvimento cognitivo) e quem é o principal responsável pelo desempenho dos alunos (hipótese a. os professores ou hipótese b. os pais)?

Se respondeu sempre a., é possível que seja professor; se optou por b., é provável que seja encarregado de educação. É que estes são dois temas em que estes dois grupos estão em desacordo, segundo o estudo exploratório A Missão da Escola, apresentado ao final da tarde desta quarta-feira, 30, em Lisboa, e realizado pela Católica Porto Business School.



Este inquérito, encomendado pela Escola Amiga da Criança/Grupo Leya, tem por base 3.284 respostas de professores (80% deles do Norte, centro e Área Metropolitana de Lisboa e 88% em escolas públicas) e 3.286 de encarregados de educação.



Para os encarregados de educação, é mais importante na missão da escola a vertente cognitiva do que a do desenvolvimento físico. Os professores valorizam a formação cívica. Se bem que não é estanque: os professores de ciências exatas darão maior importância à componente cognitiva do ensino científico tecnológico e os pais mais velhos valorizarão mais a formação cívica e o desenvolvimento emocional.



Um ensino nas escolas virado para os exames.

Se há ponto em que professores e encarregados de educação concordam é este: a maior preocupação nas escolas é a preparação dos alunos para estas avaliações - sobretudo, dizem os docentes, no que toca ao ensino secundário. E isto é proporcional a uma diminuição no "enfoque na aprendizagem".



E se há ponto de maior discordância é sobre quem é o principal responsável pelo desempenho dos alunos. Cada um puxa, literalmente, a brasa à sua sardinha: 89% dos professores "concorda muito ou totalmente" que estes resultados se devem à sua atuação e em 41% da ajuda dos encarregados de educação. Ainda assim, os encarregados de educação atribuem maior peso ao papel desempenhado pelos professores do que o contrário (67% "concorda muito ou totalmente"), mas assumem que o seu papel tem maior relevância (70%). Setenta e nove por cento dos professores e 78% dos pais sublinha o esforço do próprio aluno.



Há outros pontos em que se regista manifesta discordância. Um exemplo: para uma maioria de docentes (71%), o tempo que os alunos passam na escola é excessivo; para os responsáveis pelas crianças, este tempo é adequado (é a opinião de 62%, 37% considera excessivo). É entre os pais com filhos no 1.º ciclo que o tempo que as crianças passam na escola é maior



E os trabalhos de casa não são demais?

Os professores assumem os TPC como uma forma de apoio ao estudo e 86% deles assumem passá-los "muitas vezes ou sempre".



Este estudo exploratório relaciona a resposta diretamente com a nota dos alunos. Assim, os encarregados de educação com filhos acima da média ou muito acima da média, consideram que o volume de trabalhos de casa enviado pelos professores são adequados. Mas aqueles pais e educadores responsáveis por crianças com notas abaixo da média tendem a discordar.