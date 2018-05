Pedro Marques, ministro do Planeamento e das Infraestruturas, referiu que está a ser feito um esforço "brutal" para o país estar preparado no Verão.

O ministro do Planeamento e das Infraestruturas, Pedro Marques, disse esta quarta-feira que o país está a fazer um "esforço gigantesco" na prevenção e no combate aos incêndios florestais.



"Está a ser feito um esforço gigantesco pelo país, certamente na prevenção e na preparação do próprio mecanismo de combate, do dispositivo de combate para o verão", disse Pedro Marques em Seia, no distrito da Guarda.



O governante falava aos jornalistas no final de uma deslocação que incluiu uma visita aos trabalhos de limpeza das faixas de gestão de combustível na variante daquela cidade (EN 231) da região da Serra da Estrela e às obras em curso em duas habitações afretadas pelos incêndios de Outubro de 2017, na localidade de Travancinha.



"Como tem dito o nosso primeiro-ministro, incêndios haverá de certeza absoluta. Chegaremos a este verão com todo o trabalho que podíamos fazer, com a consciência de que estamos a fazer todo o trabalho que podemos fazer, para prevenir e para preparar o melhor possível esse verão. E é isso que os portugueses nos exigem, e é isso que está a acontecer todos os dias nas nossas estradas", garantiu Pedro Marques.



O presidente da Infraestruturas de Portugal (IP), António Laranjo, deu esta quarta-feira a conhecer, em Seia, o trabalho que está a ser feito pela empresa a nível nacional, em matéria de limpeza de faixas de gestão de combustível.



Segundo o responsável, a IP tem 14.000 quilómetros de estradas sob a sua gestão e 6.400 quilómetros estão localizados nas faixas de gestão de combustível que incluem o corte total de três metros após a plataforma rodoviária e um corte selectivo que vai até aos 10 metros.



No distrito da Guarda, estão previstas intervenções em cerca de 350 quilómetros de vias localizadas em área florestal e estão em curso intervenções em 173 hectares.



O ministro Pedro Marques observou que todo o trabalho que está a ser feito na prevenção na limpeza de faixas de gestão de combustível "é um trabalho absolutamente essencial".



Explicou ainda que o esforço que está a ser realizado a nível nacional é "brutal" e "sem paralelo noutros momentos", e que foram criados mecanismos de apoio financeiro para essas intervenções por parte das entidades públicas.



"Está a ser feito um esforço de prevenção muito grande para chegarmos ao verão preparados da melhor forma possível", garantiu o ministro.