Pai que se atirou do oitavo andar com a filha de 4 anos ao colo já tinha ameaçado matar a criança

O homem que, no domingo, se atirou de uma varanda do oitavo andar com a filha de 4 anos ao colo já tinha ameaçado matar a criança para se vingar da companheira, noticia esta terça-feira o Jornal de Notícias (JN).



Pai atira-se do oitavo andar com filha de 4 anos ao colo em Santarém

Segundo o mesmo jornal, esta ameaça terá acontecido num contexto de violência doméstica que esteve na origem de dois inquéritos: o primeiro foi arquivado devido ao silêncio da denunciante e o segundo foi instaurado este mês.

A primeira queixa de violência doméstica foi apresentada ainda em 2024 pela própria mulher, mas quando questionada a vítima manteve-se em silêncio e a falta de provas levou o Ministério Público a arquivar o processo. O último foi instaurado este mês e, segundo o Ministério Público (MP), "determinou, de imediato, a inquirição urgente da vítima, bem como a avaliação de risco". Ao JN, a PSP classificou este caso como de "risco médico".

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Além destas ameaças e das queixas apresentadas, sabe-se ainda que o homem terá ameaçado suicidar-se, segundo o JN, e que o casal se encontrava supostamente num processo de separação. Apesar disso, continuavam a viver juntos na mesma habitação.

Foi então no passado domingo que o homem de 33 anos decidiu cumprir a sua promessa, atirando-se com a filha do oitavo andar de um prédio localizado em Santarém.

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