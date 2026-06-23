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Ministras da Saúde e do Trabalho são as piores para os portugueses, revela sondagem

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SÁBADO 08:57
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Num barómetro que consolida a imagem de André Ventura como “líder” da oposição, Ana Paula Martins continua a ser considerada a pior ministra do Governo, mas é Rosário Palma Ramalho que mais sobe em impopularidade.

Tal como referiu este fim de semana, acrescentando que não depende de barómetros para agradar a quem comenta no espaço público, a ministra da Saúde ainda surge, de longe, como a mais impopular. Os resultados do barómetro da Intercampus para o Negócios, CM, CMTV e NOW mostram, no entanto, que a proporção de inquiridos que considera que Ana Paula Martins é a “pior” ministra do Governo recua em junho quase três pontos percentuais, para 24%, enquanto o peso dos que escolhem Rosário Palma Ramalho – que já estava em segundo lugar – quase duplica, para 10,8%.

DR

Leia o artigo na íntegra no site do

Tópicos saúde e bem estar Estado de Saúde Negócios Negócio CMTV Ana Paula Martins Maria do Rosário Palma Ramalho
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