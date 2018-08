Duas pessoas morreram e uma ficou ferida após acidente de automóvel esta segunda-feira na Estrada Nacional 4, no Montijo.



De acordo com o Correio da Manhã, as vítimas mortais são um homem com 32 anos e o seu filho de 13 meses. A mãe, que também seguia na viatura ligeira, sofreu escoriações e foi transportada para o Hospital do Barreiro na companhia do psicólogo do INEM.



O incidente ocorreu perto da localidade de Faias às 14h34, e o automóvel terá sido projectado para o meio da estrada após embater violentamente contra uma árvore na berma. Este foi o primeiro acidente mortal neste troço da Estrada Nacional 4 desde que o piso foi completamente substituído há cerca de um mês.



Por volta das 15h45, ainda se encontravam no local 23 bombeiros, oito veículos e um helicóptero do INEM. A criança foi desencarcerada pelos bombeiros locais mas não resistiu aos ferimentos.