Paulo Jorge Santos, recluso na cadeia de Vale de Judeus, Lisboa, foi encontrado morto na sua cela, no dia 26 de Maio de 2018. O homem, que era seropositivo, queixara-se que não recebia medicação de forma regular e a mulher teme que tenha havido falta de assistência.

No dia anterior a ter morrido, Paulo queixava-se de dores fortes, e foi à enfermaria receber medicação. Em declarações ao Público, um dos reclusos disse: "Pode ter sido alguma coisa forte que lhe deram na enfermaria ou alguma coisa a que ele seria alérgico".

A Direcção-Geral da Reinserção e Serviços Prisionais (DGRSP) indica que já foi pediu aos serviços do Ministério Público de Alenquer o relatório da autópsia, quando estiver concluída. Antes de serem obtidos estes dados, não é possível ter conhecimento formal da causa da morte.

Paulo foi preso em 2017, e, apesar de ser seropositivo, o seu estado clínico estava estável. Escreveu uma carta ao director-geral dos Serviços Prisionais, Celso Manata, em que partilhou a forma como era tratado na cadeia.

Acima de tudo, queixa-se de não lhe serem administrados os anti-retrovirais como exige o tratamento determinado pelo médico do Hospital de Setúbal. A forma irregular como lhe seria dada a medicação terá comprometido a sua imunidade.

Desde que entrou na cadeia de Setúbal, em Julho de 2107, esteve duas semanas sem tomar os anti-retrovirais. Na carta lê-se: "Quando voltei a tomar anti-retrovirais, eram-me dados um dia, ou não. O médico do hospital disse-me que eu não podia falhar na medicação. Em Dezembro, foi transferido para o Estabelecimento Prisional De Vale De Judeus, onde esteve seis meses.

No Diário Clínico da consulta externa do Hospital de Setúbal, o médico Nuno Pinto Luís avisa que "eventuais falhas na administração da medicação anti-retrovírica podem resultar morbilidade e mortalidade para o doente, não sendo admissíveis num estabelecimento prisional". A DGRSP conta que "o recluso encontrava-se na cela apresentando rigidez cadavérica, sem sinais de morte agressiva".

Sandrine Ledoux, mulher de Paulo questiona-se: "Se ele não estava bem, por que não o levaram para o hospital?". Em declarações ao mesmo jornal, explicou que a demora dos resultados da autópsia levanta as suas suspeitas de negligência e falta de assistência médica. Jaime Roriz, advogado, afirma que "a autópsia já podia e devia ter sido feita."

Numa carta do recluso à mulher, Paulo demonstra intenção de interpor um processo no Tribunal Europeu dos Direitos Humanos pelos maus tratos que considerava serem cometidos dentro do sistema prisional. "É inadmissível que brinquem com a minha saúde", relatou Paulo à mulher.

Um amigo recluso de Paulo escreveu uma carta a Marcelo Rebelo de Sousa no dia em que este morreu, denunciando o facto de não haver "um corpo clínico diariamente naquela prisão."

Segundo informação oficial enviada ao jornal Público, nos primeiros seis meses de 2018 foram registadas 25 mortes "por doença", nos 49 estabelecimentos prisionais.