A Polícia Judiciária (PJ) deteve um homem acusado de tentar forçar o casamento da sua filha menor, com 14 anos, com outro menor, recorrendo a "violência reiterada" para o fazer.

A Diretoria do Norte da PJ explicou em comunicado que a vítima acabou por fugir da residência da família em Trofa e recebeu acolhimento institucional. "O suspeito, com recurso a violência física reiterada, tentou o casamento forçado de uma das filhas, então com 14 anos, com um jovem da mesma etnia também menor, levando aquela a fugir da residência de família e a receber acolhimento institucional", explica a PJ.