O PSD Loures é contra a realização do congresso do PCP no concelho, nos próximos dias 27, 28 e 29 de novembro. O evento, que contará com a presença de 600 delegados, ocorre no Pavilhão Paz e Amizade."Numa altura em que somos "bombardeados" diariamente com notícias que dão nota dos números crescentes de infecções e de óbitos resultantes do COVID-19, numa altura em que se encerram urgências em vários hospitais, numa altura em que a escassez de profissionais de saúde é evidente e coloca o Serviço Nacional de Saúde num estado ainda mais débil, numa altura em que se renova o estado de emergência, implicando o recolher obrigatório dos portugueses, eis que o Partido Comunista Português decide avançar com a realização do seu congresso. Em adição, fá-lo em Loures, com a consciência e conhecimento de que este é um dos municípios que estão actualmente na lista dos 121 mais problemáticos e afectados pelo recolher obrigatório", critica o PSD Loures, em comunicado.A concelhia social-democrata diz-se espantada e incrédula com a decisão, e condena "veementemente a realização deste congresso, que considera imprudente, incauta e negligente, colocando em risco todos os lourenses e desrespeitando o grande esforço que tem sido realizado por todos".Em entrevista à rádio Observador, o secretário-geral do PCP, Jerónimo de Sousa, recusou a hipótese de alterar a data do evento. "Só se houvesse uma desgraça na direção do partido é que seria ponderada a hipótese de adiar o Congresso", afirmou.O PSD Loures critica ainda o autarca de Loures, Bernardino Soares, por ter dito que "o estado de emergência não suspende as atividades políticas". "De facto, e ao invés do afirmado pelo mesmo, o estado de emergência que vigora desde o passado dia 4 de Novembro não prevê a realização de eventos de cariz político. Por esta razão entendemos, tendo em conta igualmente as informações e pareceres da Direção-Geral de Saúde (DGS) e da Organização Mundial de Saúde (OMS), que a realização deste evento representa, lamentavelmente, um profundo desrespeito e desconsideração pelos lourenses e, a grande escala, para com todos os portugueses", lê-se na nota.

O regime do estado de sítio e do estado de emergência estabelece que "as reuniões dos órgãos estatutários dos partidos políticos, sindicatos e associações profissionais não serão em caso algum proibidas, dissolvidas ou submetidas a autorização prévia".

Neste contexto, o decreto do Governo exceciona das restrições à circulação "titulares dos órgãos de soberania, dirigentes dos parceiros sociais e dos partidos políticos representados na Assembleia da República".



Há quatro anos, o congresso do PCP contou com 1.200 delegados.



Com Lusa