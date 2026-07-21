Sábado – Pense por si

SIGA-NOS NO WHATSAPP
Não perca as grandes histórias da SÁBADO

Portugal

Os delírios de AMALIA, a IA portuguesa

Francisco Máximo Gaié 21 de julho de 2026 às 23:00
Adicione como fonte preferencial no Google

O primeiro modelo de inteligência artificial português já está disponível. A SÁBADO testou-o, mas a IA portou-se mal: errou, inventou factos e nomes, alterou a História de Portugal, criou disparates e perfeitas alucinações. Divertido? Sim, mas um embaraço.

Estamos em 2026 e Pedro Nuno Santos é primeiro-ministro. O País foi às urnas e apesar de ter sido Luís Montenegro a sair vitorioso do ato eleitoral, o líder da AD apoiou o Partido Socialista para que pudesse formar Governo. Tudo isto é falso, mas seria assim o plano político do País segundo o AMALIA, o primeiro programa de inteligência artificial (IA) português. O nome completo do programa é Assistente Multimodal Automático de Linguagem com Inteligência Artificial, formando a sigla AMALIA, nome escolhido em clara homenagem a Amália Rodrigues.

Para continuar a ler
Já tem conta? Faça login
Artigos Relacionados
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

Os delírios de AMALIA, a IA portuguesa