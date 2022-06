As histórias do presidente da Câmara de Felgueiras: uma aprovação-relâmpago para a casa, um empréstimo rápido à companheira, de quem foi fiador, apesar de 120 mil euros de incumprimentos registados no Banco de Portugal.

Felgueiras. A casa polémica e as dívidas do presidente da Câmara

A atual residência do autarca de Felgueiras esteve à venda desde abril de 2019 por mais de meio milhão de euros. Problemas ao nível do licenciamento municipal terão afastado vários potenciais interessados na compra do palacete com mais de mil metros quadrados de área coberta, situado bem no coração da cidade. Nada que o presidente Nuno Fonseca não tivesse resolvido literalmente de um dia para o outro, em aparente benefício próprio. Um negócio cheio de pontas soltas onde o edil, que tem créditos vencidos no Banco de Portugal, processos de execução em curso e uma sucessão de falências recentes aparece como... fiador bancário.