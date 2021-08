Ordem quer todos os novos advogados com mestrado e a polémica instalou-se

A lei atualmente em vigor dita que um aluno licenciado em Direito e que tenha completado o estágio está habilitado a exercer advocacia em pleno. Mas a Ordem dos Advogados considera que esta formação é insuficiente e pretende que passe a ser obrigatório que o advogado tenha pelo menos uma pós-graduação ou um mestrado na área jurídica. A proposta divide os profissionais.

Guilherme Figueiredo, antigo bastonário da Ordem dos Advogados, diz à SÁBADO que esta proposta não traz qualquer vantagem à advocacia nos moldes em que a mesma foi apresentada. "Faria sentido se houvesse uma reestruturação do ensino nos mestrados para terem uma componente mais prática, mas como estão atualmente, não faz sentido", considera o advogado.

Enquanto o atual bastonário, Luís Menezes Leitão, considera que é indispensável complementar a licenciatura com um mestrado ou pós-graduação, pois a licenciatura apenas já não é suficiente. "Desde o Processo de Bolonha, em que os cursos passaram a ser apenas de quatro anos", em vez dos cinco anteriores, "que os ensinamentos nos cursos de Direito não são suficientes e tem sido a Ordem a colmatar as falhas dos candidatos a advogados a nível de formação", considera Menezes Leitão. De acordo com o representante dos advogados, "Bolonha serviu apenas para o Estado poder desinvestir no Ensino Superior", sem que a transição tenha servido "os interesses académicos".