Os derrotados nas últimas eleições pela liderança do Montepio e os membros dissidentes da equipa de Tomás Correia estão em contacto para formarem uma lista única que se candidate à liderança da Associação Mutualista Montepio Geral (AMMG).Os contactos entre rivais e dissidentes têm-se intensificado nas últimas semanas, apurou o jornal Público. As eleições realizam-se em Dezembro e esta nova lista pretende ser a única a fazer oposição a Tomás Correia, de forma a pode afastar o actual líder da instituição.Nas eleições de 2015, Tomás Correia obteve o apoio de 61% dos quase 60 mil associados (de um universo de 630 mil, à altura) que votaram nas eleições para os órgãos sociais da associação para o triénio 2016/2018.Entre os rostos da nova oposição que surge para esta "lista única" estão os que fizeram oposição a Tomás Correia já em 2015: o antigo trabalhador António Godinho e o ex-ministro do CDS-PP António Bagão Félix (cabeças do movimento Renovar o Montepio); Eugénio Rosa economista com ligações ao PCP (do movimento "Defender o mutualismo") e ainda Manuel Rogério, reformado que representa um grupo de trabalhadores e que também já tinha concorrido ao Conselho Geral com a proposta de uma "banca ética".Esta lista procura dar alternativa à actual administraçãoi no qual há pelo menos duas visões distintas: de um lado Carlos Beato, Virgílio Lima e Tomás Correia e do outro Fernando Ribeiro Mendes e Miguel Coelho. Segundo o jornal diário, serão estes dois últimos que a lista pretende incorporar para fazer oposição a Tomás Correia, já que o último advogou recentemente a necessidade de "virar a página na AMMG que permita "dar espaço a novos protagonistas libertos do passado".Este processo de negociações entre a "lista única" está a ser seguido de perto pelo governo, apurou o jornal Público. Esta até pelo momento particular que a associação e o banco vivem actualmente.