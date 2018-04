O Ministério da Educação formou um grupo que irá rever os actuais programas da disciplina.





"É claro hoje que os acutais programas do báscio e secundário são impossíveis de cumprir e todos os professores fazem prodígios para conseguirem apresentar aos alunos algo coerente", disse o professor universitário Jaime Carvalho e Silva, que será um dos responsáveis pela alteração ao programa da disciplina de Matemática, a pedido do Minsitério da Educação.



Segundo o docente, da revisão de programas "sairá invevitavelmente a alteração dos actuais programas e metas curriculares" que foram aprovadas durante o mandato de Nuno Crato.



Em declarações ao Público, o Ministério da Educação (ME) que desde o início do mandato tem dito que não iria proceder à revisão dos programas em vigor, disse que se pretende que o novo grupo de trabalho "produza recomendações sobre a aprendizagem da matemática, incluindo uma análise dos planos de formação e investimento passados, da eficácia dos programas que estão em vigor e que já estiveram em vigor, das aprendizagens essenciais, dos instrumentos de avaliação e das estratégias e metodologias mais eficazes".



Em declarações aos deputados no final de Março, o secretário de Estado da Educação João Costa identificou que "o problema passa pelos programas" e qu ano após ano "o cenário se repete" disse, em justificação dos resultados na disciplina.



No entanto, o professor Jaime Carvalho e Silva assegurou ao Público que será "completamente impossível que entrem em vigor novos programas em Setembro de 2018". Isto porque é essencial perceber "qual a melhor maneira de fazer as alterações necessárias e quais são exactamente as alterações ‘urgentes’", o que passará por ver em pormenor qual "o estado actual do ensino da Matemática e da formação de professores", segundo o docente.



A alteração dos programas de Matemática tem sido uma batalha travada pela Associação de Professores de Matemática (associação em que Jaime Carvalho e Silva foi vice-presidente entre 2012 e 2015) desde que estes foram aprovados, indo contra a a Sociedade Portuguesa de Matemática, que contribuiu para a elaboração dos actuais programas.



"Já foi com dois anos de vigência do novo programa do ensino básico que os alunos do 4.º ano conseguiram resultados excelentes em 2015 no TIMMS [Trends in International Mathematics and Science Study]", frisa o presidente da SPM, Jorge Buescu, a propósito dos testes internacionais que visam avaliar a literacia dos alunos mais novos a Matemática e Ciências e na última edição dos quais os estudantes portugueses conseguiram ficar à frente dos finlandeses na primeira disciplina, disse ao jornal matutino.