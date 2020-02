Opinião: "Enfermidades"

O preconceito é um mal do cérebro. Há pessoas, e passo a expressão, que exteriorizam, sem cerimónia, este fim do fim de linha humano. Há outros energúmenos que dão muitas voltas ao bilhar russo, como diria o saudoso Luiz Pacheco, para mostrarem sintomas de tamanha alarvidade mental. Nenhum merece amor. Que lhes falte sempre uma manta quente no frio. E idem aos filósofos da pesca do voto eleitoral, aos doutores clubistas e afins que cegaram, e dos dois olhos, de propósito, para não enxergarem o que passou no estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães.





Foi assim, não há romance: Moussa Marega colocou em vantagem o Futebol Clube do Porto e recebeu cadeiras. É isso. Cadeiras. Pegou numa delas e levou-a à cabeça. De repente, o árbitro Luís Godinho fica atento e tira do bolso o cartão amarelo. A partida continuou como se os assentos arrancados das bancadas tivessem sido flores caídas das nuvens. Do céu da boca dos fanáticos vomitavam-se assobios e insultos travestidos de preto e chimpanzé, a cada momento que o jogador número 11 do Porto tocava no esférico. Sons comparados aos de macacos vinham de muitas, muitas, muitas bocarras. Um nojo com laringes. Quis ir embora.Marega. Fechou os tímpanos aos pedidos da equipa, do treinador e de jogadores do Vitória de Guimarães, para ficar. Não ficou. Saiu do relvado. Saiu do jogo. Saiu do execrável Coliseu de Roma. Pediu substituição. Despediu-se com os dedos médios erguidos em direcão da cara de alguns adeptos do Vitória de Guimarães, que estava a ser derrotado por quem já vestira a camisola da casa. Doeu-lhes. É a vida. E a morte dos artistas que se julgam espertos e morrem com pianos em cima do lombo. O golo festejado a mostrar a cor da pele foi a resposta respiração para o prelúdio de opróbrios paridos já durante o período de aquecimento. Há quadrilhas que só estão habituadas a dar tareia nos outros. Quando lhe arreiam, ui, fazem logo queixinhas.