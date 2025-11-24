Operação "Portugal Sempre Seguro" resulta em 60 detidos na última semana

Detenções estão relacionadas com crimes rodoviários. Foram fiscalizadas mais de 2.700 pessoas e mais de 2.000 veículos.

A operação "Portugal Sempre Seguro", que juntou várias polícias e entidades do Estado, registou 60 detenções nos últimos seis dias, 32 das quais relacionadas com crimes rodoviários, segundo resultados provisórios divulgados esta segunda-feira.



As autoridades registaram 49 crimes, a maioria de âmbito rodoviário (29), assim como 479 contraordenações Pedro Brutt Pacheco/Medialivre

Em comunicado, o Sistema de Segurança Interno (SSI), explicou que entre os dias 18 e 23 de novembro foram fiscalizadas mais de 2.724 pessoas, mais de 2.000 veículos, cinco embarcações e 205 estabelecimentos, entre eles 139 de diversão noturna e 60 de restauração.

Além das 60 pessoas detidas, a maioria por crimes rodoviários, as autoridades registaram 49 crimes, a maioria de âmbito rodoviário (29), assim como 479 contraordenações - 60% de âmbito rodoviário, com destaque para excesso de velocidade.

Durante o mesmo período, foram apreendidas três armas brancas e sete viaturas.

Segundo os dados, do total de estrangeiros fiscalizados nas operações, 4% estavam em situação ilegal em território português.

Esta foi mais uma fase da operação "Portugal Sempre Seguro", que reuniu várias entidades, refere o SSI, acrescentando que as iniciativas "concentraram-se na prevenção e dissuasão de práticas ilícitas, com especial incidência na fiscalização de estabelecimentos --- particularmente os de diversão noturna --- e em ações reforçadas de controlo rodoviário.

Foram efetuadas 50 operações no continente e regiões autónomas, que contaram com a participação da GNR, PSP, Polícia Judiciária, Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE), Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) e Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT), envolvendo 1.137 elementos, apoiados por 353 veículos e 20 binómios cinotécnicos (equipas formadas por um elemento policial e um cão).

A operação "Portugal Sempre Seguro", que se realizou este ano pela segunda vez, começou no final de outubro com o objetivo de reforçar a segurança pública, prevenir ilícitos e dissuadir comportamentos de risco, com especial atenção à fiscalização rodoviária e estabelecimentos, nomeadamente de diversão noturna e restauração.

No ano passado, a operação "Portugal Sempre Seguro", cujos resultados finais não foram divulgados, foi criticada pelos partidos de esquerda, por ter uma abordagem direcionada para detetar imigrantes em situação irregular.