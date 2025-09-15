Operação Influencer: MP arquiva inquérito por violação de segredo de Estado

Pen-drive encontrada no gabinete do chefe de gabinete do então primeiro-ministro tinha dados da Segurança Social de diversas entidades e pessoas que exercem funções públicas

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Medialivre S.A.. Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES Novidades com vantagens exclusivas: descontos e ofertas em produtos e serviços; divulgação de conteúdos exclusivos e comunicação de novas funcionalidades. (Enviada mensalmente)

A Newsletter Para Si é SÁBADO no seu e-mail

O Ministério Público (MP) arquivou o inquérito por violação de segredo de Estado que tinha aberto após ter sido apreendida, na Operação Influencer, uma 'pen-drive' com uma lista de agentes dos serviços de informação.



MP arquiva inquérito da Operação Influencer por violação de segredo de Estado NOW

"O Ministério Público proferiu, no dia 11 de setembro de 2025, despacho final de arquivamento no inquérito relacionado com a apreensão, a 07 de novembro de 2023, no gabinete do chefe de gabinete do primeiro-ministro, de uma 'pen-drive' contendo dados da Segurança Social de diversas entidades e pessoas que exercem funções públicas", anunciou hoje, em comunicado, o Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP).

A função de chefe de gabinete era desempenhada por Vítor Escária, tendo o então primeiro-ministro, António Costa, sido inquirido como testemunha.