A Polícia de Segurança Pública (PSP) levou a cabo uma grande operação na noite desta sexta-feira e madrugada de sábado, em Leiria, na Zona Industrial da Barrosa, conhecida por ser palco de corridas ilegais. No local encontraram um ajuntamento de mais de 2500 pessoas e cerca de 1200 viaturas, que foram alvo de fiscalização.A Operção DRIFT culminou na detenção de três pessoas e apreensão de 42 viaturas alteradas. Foram ainda registadas 22 multas por infrações ao Código da Estrada e consumo de droga e 26 pessoas foram autuadas por não cumprirem a atual legislação e regras de prevenção da transmissão do novo coronavírus, a covid-19, refere o jornal Correio da Manhã A operação contou com "os meios dos Comandos Distritais de Leiria, Santarém, Coimbra e Unidade Especial de Polícia, nas valências de trânsito, investigação criminal, e ordem pública, contanto ainda com a colaboração de elementos do IMT". No total participaram mais de 100 polícias na Operação DRIFT.