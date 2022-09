Oficiais de Justiça convocam greve dois dias em outubro

Presidente do Sindicato dos Oficiais de Justiça diz que apenas é pedido que se cumpra a lei. Carta enviada à ministra da Justiça ainda não obteve resposta.

"Exige-se robustez física e psíquica (para suportar violência psicológica e cargas pesadas); disponibilidade 24 horas por dia (sem direito a qualquer compensação). Disponibilidade para ser colocado/a a mais de 500 quilómetros de casa", lê-se num anúncio do Sindicato dos Oficiais de Justiça (SOJ) divulgado no jornal Público. À primeira vista parece ser uma proposta de emprego normal, mas trata-se de uma iniciativa do sindicato.