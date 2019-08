Não é difícil perceber porque é que mais de metade das vagas abertas para ginecologia e obstetrícia do concurso de primeira época deste ano ficaram por preencher – eram 31, apenas 14 foram escolhidas. Primeira razão: há seis anos começaram a especialidade pouco mais de 30 internos e "ainda há pessoas que só vão fazer exame em Outubro", alerta Alexandre Valentim Lourenço.





Contudo, há uma segunda explicação que ainda é mais notória, alerta o presidente da secção regional sul da Ordem dos Médicos: foram abertas vagas em sítios muito distantes da capital e com poucos atractivos. Só no Alentejo (Évora, Portalegre, Santiago do Cacém e Beja) eram sete. "É normal que os especialistas não optem por elas", explica.O especialista dá como exemplo o Hospital do Litoral Alentejano, em Santiago do Cacém. "É um sítio onde não tem partos, nem actividade diferenciada. Já abriram mais de três vezes vagas para lá e ficam sempre vazias", diz à. Além de não haver sala de partos, o hospital também não tem serviço de obstetrícia nem sequer pediatras. "É um sítio onde se fazem 300 partos por ano e essas crianças nascem em Évora, em Setúbal ou até no Algarve", diz.Beja e Portalegre são outros dois exemplos, com lugares que nunca ninguém preenche. "Nestes hospitais não há condições de trabalho nem financeiras para atrair os profissionais especializados. Quem vai para um serviço que não tem futuro?", interroga o obstetra.Não basta abrir vagas, é preciso criar condições para que as pessoas queiram ir, alerta. "É uma péssima gestão de recursos humanos formar pessoas com competências e colocá-las em sítios inóspitos a fazer coisas para as quais não é necessária nenhuma especialização. Isto desmotiva a diferenciação", diz.

Criar incentivos

Para o especialista devia haver uma política de recursos humanos inteligente que pensasse em formas de atrair estes médicos. Dá um exemplo: "Se para as oito vagas que abriram no Alentejo oferecessem aos médicos um apartamento pago, escola para os filhos e emprego para o companheiro e pagamento de horas extra ao mesmo valor que as empresas contratam médicos menos diferenciados, talvez estes profissionais quisessem fossem para lá."



Além de preencher as vagas, também é preciso reter os profissionais nestes hospitais, diz Alexandre Valentim Lourenço. "Só em Santa Maria este ano saíram quatro", diz.



Para isso, seria preciso alterar algumas das regras que foram implementadas ainda no tempo da troika. O obstetra refere-se em particular ao Despacho 10428/2011, que possibilitou a contratação de serviços médicos pagos à hora – para evitar o fecho de serviços importantes – mas que impede os médicos contratados a receber os mesmos valores que os chamados "tarefeiros".



Terá sido essa a razão pela qual as vagas para Portalegre (1) e Beja (2) ficaram por ocupar. "As pessoas preferem ir lá num fim-de-semana e receber o dobro. Um obstetra que acaba a especialidade ganha 1600 euros líquidos, por 35 horas semanais. Um profissional contratado à hora é capaz de fazer quase mil euros por 24 horas", diz.



É preciso recompensar a penosidade – de um profissional de saúde estar deslocado do seu local de origem – e também pagar quem tem diferenciação. "Por exemplo, os neonatologistas recebem o mesmo que os pediatras e têm mais dois anos de especialização e uma grande responsabilidade. O trabalho deles faz diferença entre a vida e a morte", ressalva.



"As regras têm de ser profundamente mudadas", afirma.