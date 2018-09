Português detido em contramão a ler a bíblia

Um homem de Penafiel está desaparecido em Espanha após ter sido detido no final de Agosto em Corunha, enquanto conduzia em contramão a ler a Bíblia.De acordo com o Jornal de Notícias, José Cunha, emigrante de 51 anos na Alemanha e com uma depressão crónica, não é visto desde que foi libertado em Espanha. O homem foi libertado sob condição de ir a uma consulta psiquiátrica. "Mas não foi à consulta nem regressou a casa", afirmou uma sobrinha desesperada.Os famíliares já se deslocaram a Corunha parar procurar o homem. O homem não é visto desde domingo passado, na estação de comboios de Corunha.