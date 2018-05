Ministério da Saúde justificou a situação com o facto de o Laboratório do Instituto Português de Oncologia de Lisboa se encontrar em obras, mas não adiantou prazo para a conclusão das mesmas

Os doentes do Instituto Português de Oncologia de Lisboa têm sido reencaminhados para morgue da instituição para aí realizarem os necessários exames. A situação foi denunciada ao governo pelo grupo parlamentar do PSD e confirmada aos deputados pelo próprio ministério da Saúde. Segundo os sociais-democratas, o problema arrasta-se há um ano, mas o ministério de Adalberto Campos Fernandes não adiantou uma data para a sua resolução. Além da morgue, os doentes também estarão a fazer os respectivos exames na capela do IPO.



Num requerimento, os deputados questionaram o governo sobre as razões de tal "espantosa" e "inapropriada" situação, que "acarreta ainda consequências extremamente negativas para a saúde dos profissionais técnicos de anatomia patológica e assistentes operacionais". Isto porque, quer a morgue, quer a capela do IPO de Lisboa "não disporão de extracção adequada para o manuseamento de formol, uma substância utilizada nos referidos exames, que é altamente tóxica e considerada cancerígena pela Organização Mundial de Sáude".



Na resposta, o gabinete do ministro da Saúde afirmou que o problema teve início, precisamente, no Laboratório de Histopatologia do Serviço de Anatomia Patológica do IPO, onde se confirmoou a "existência de uma concentração elevada de formol". Daí o conselho de administração do IPO ter decidido "desactivar o espaço". "No passado mês de março, para recuperar os tempos de espera resultantes deste problema e das greves dos técnicos de diagnóstico, a sala de autópsias do IPO também passou a ser usada como espaço alternativo ao laboratório", confirmou o ministério da Sáude, dizendo apenas que a construção de um novo edifício irá permitir melhores condições de trabalho para os profissionais e a melhoria na adequação dos espaços.



Quimioterapia no corredor



Já em Abril, recorde-se, foi noticiado que a quimioterapia em ambulatório no Hospital de S. João, no Porto, estava a ser feita num dos corredores do hospital. A falta de condições no hospital estende-se inclusivamente à unidade do Joãozinho, para onde estão a ser enviadas crianças quando têm de ser internadas. Esta unidade funciona em contentores "provisórios" há quase ndez anos.





Apesar das condições e da queixa apresentada à Administração do Centro Hospitalar, os pais das crianças entendem que os profissionais de saúde fazem todos os possíveis para dar o melhor tratamento possível aos mais pequenos. Segundo os pais, as crianças têm, depois da quimioterapia, de partilhar o elevador com os carrinhos do lixo. Há também queixas de que os carrinhos da limpeza são colocados ao lado da comida.

Os pais de três crianças foram impulsionadas pelos profissionais de saúde a revelarem as condições em que os seus filhos estão a receber tratamento.

Entre as queixas apresentadas está também o facto da construção da nova ala pediátrica Joãozinho estar parada há cerca de dois anos.

Em meados de Março, o secretário de Estado adjunto da Saúde disse que os 22 milhões de euros do Governo para as obras desta unidade pediátrica tinham sido já transferidos, esperando apenas pela autorização do Ministério das Finanças.

Mas nem só no tratamento hospitalar há falta de condições, queixam-se os pais.

Depois dos tratamentos, as crianças que precisam de ser internadas e ficar em isolamento ficam à espera "quatro a cinco horas por uma ambulância, sem condições higiénicas, que transporte as crianças do edifício central do hospital para o Joãozinho".

