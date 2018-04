Obama vai estar no Porto a falar sobre alterações climáticas

Barack Obama não será o único laureado com o Prémio Nobel da Paz do apinel. A Mohan Munasinghe vai também marcar presença na cimeira para alertar sobre o impacto que as alterações climatéricas podem ter na evolução das sociedades.



Os organizadores consideram indispensável lançar esta discussão, desde logo pelas consequências para a economia e as estruturas de produção, com particular incidência na agricultura.



Obama vai deslocar-se ao Porto a convite da Advanced Leadership Foundation, organização sem fins lucrativos com sede em Washington (EUA), Madrid (Espanha) e no Porto. A Advanced Leadership Foundation tem desenvolvido acções no âmbito da economia verde e lançado vários projectos destinados a novas gerações.



O objectivo central desta cimeira é encontrar soluções práticas e testadas, umas a curto, outras a longo prazo, destinadas a contribuir para que o sector agrícola consiga encontrar defesas para as consequências das mudanças climáticas.



As alterações do clima foram, durante a sua presidência, um dos temas que Obama decidiu combater, tendo mesmo declarado durante a U.N. Climate Change Summit, que "há uma questão que definirá os contornos deste século de forma mais dramática do que qualquer outra, e essa é a ameaça urgente e crescente de um clima em mudança".

Barack Obama, ex-presidente dos EUA, vai ser o principal orador da Climate ChangeLeadership Porto 2018 Summit, uma cimeira dedicada às alterações climáticas, marcada para o dia 6 de Julho no Coliseu do Porto.A notícia está a ser avançada pelo Expresso que confirmou a presença do norte-americano junto de fonte da organização.