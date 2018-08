Uma orca-bebé foi salva esta quarta-feira no Algarve, ao largo de Sagres, depois de ter ficado presa num cabo de pesca, possivelmente motivada por curiosidade com o objecto. O animal em perigo foi avistado por tripulantes e turistas de uma empresa de observação de cetáceos durante um passeio no mar, que juntaram esforços com outras duas companhias do género no local para salvar o pequeno golfinho. A operação demorou cerca de uma hora e envolveu um mergulhador na água perto de três orcas adultas, pertencentes ao grupo da cria.

O episódio foi relevado numa publicação de Facebook da empresa Mar Ilimitado, que descreveu este avistamento como "muito emocional, uma vez que reparámos que um juvenil estava preso num cabo de pesca. Depois de muito tempo, e em conjunto com mais duas empresas SeaXplorer Sagres e Sealife – Dolphin Watching Algarve, num grande esforço de equipa, fomos capazes de libertar o animal", conta.





Depois de se aperceberem do perigo, com a cria a mostrar dificuldades em vir à superfície respirar, mergulhadores e outros funcionários das três empresas iniciaram uma operação de salvamento do animal. Apesar de terem conseguido cortar o cabo de pesca, a orca ainda tinha a parte caudal presa. Graças à coragem do mergulhador Mickael Wiese, que entrou na água apesar de as orcas adultas estarem por perto a vigiar a situação, os outros membros conseguiram ter a localização exacta da cria. "Depois de várias voltas e um cabo cortado sem resultado, conseguiram-se prender os restantes cabos da arte de pesca com uma âncora – com ajuda de uma pessoa dentro de água – e depois içar o animal a bordo de um dos barcos para conseguir cortar os restantes", descreve a Mar Ilimitado.

A orca foi finalmente libertada e voltou a reunir-se com o grupo, que se estava a deslocar em direcção a Oeste, num percurso migratório comum nesta altura do ano para a espécie.

O cansaço e medo da cria, e a falta de visibilidade na água complicaram a missão, além de o perigo de mergulhar perto das orcas que, apesar de não atacarem habitualmente humanos e de terem uma dieta à base de moluscos, tartarugas, focas, aves e peixes, podiam reagir mal à situação de stress.





Este grupo de orcas (cinco, no total) já tinha sido avistado pela empresa Dream Wave, a cerca de 3,5 milhas a Sul da Praia de Benagil, no concelho de Lagoa. Segundo o biólogo Tiago Sá da Dream Wave, os animais tinham entre 6 a 8 metros de comprimento.

Além dos funcionários das empresas, cerca de 120 turistas "afortunados" estavam a bordo das embarcações e testemunharam a operação de resgate, de acordo com a Dream Wave.

Ana Sofia Borges, outra bióloga presente no local, revelou à Sic Notícias que tentaram contactar as autoridades competentes – a Polícia Marítima -, que se recusou a vir para o local por estar demasiado longe da costa.