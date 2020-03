Em 24 horas, morreram mais 17 pessoas devido à infeção pelo novo coronavírus em Portugal. Entre elas, oito tinham mais de 80 anos, outras oito tinham entre 70 e 79 anos e só uma tinha idade inferior: mais de 60 anos. Ao todo, morreram 60 pessoas devido a Covid-19 no nosso país, segundo os dados atualizados divulgados pela Direção-Geral de Saúde ( DGS ) no boletim diário.De 22 recuperados, Portugal passou para 43. Não se registam mudanças nos casos graves, que se mantêm nos 61. Há menos internados: em vez de 276, registam-se 191.Quanto à diferença entre homens e mulheres, em Portugal morreram 41 pessoas do sexo masculino, ao passo que entre o sexo feminino, se registam 19 mortes: menos de metade.Entre os 3.544 infetados pelo coronavírus em Portugal, 46% são homens e as mulheres compõem 54%.