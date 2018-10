Contudo, o Governo estima, num balanço feito na noite de domingo, que cerca de 288 habitações permanentes tenham sido reconstruídas nas regiões Norte e Centro.



Continuar a ler Relacionado O que mudou um ano depois do maior incêndio de Portugal Contudo, o Governo estima, num balanço feito na noite de domingo, que cerca de 288 habitações permanentes tenham sido reconstruídas nas regiões Norte e Centro.

Das 366 casas de primeira habitação totalmente destruídas pelos incêndios de Outubro de 2017, apenas 36 têm as reconstruções prontas.De acordo com o Jornal de Notícias esta segunda-feira, exactamente um ano depois dos devastadores incêndios onde morreram 50 pessoas e arderam 220 mil hectares em 32 concelhos, serão poucas as casas que vão cumprir o estipulado nos contratos com os empreiteiros (que as obras sejam concluídas até Dezembro).Por exemplo, em Oliveira do Hospital, o concelho com mais pedidos de reconstrução aprovados, o presidente da Câmara revelou que apenas 17 casas podem estar prontas até Dezembro. Já em Tondela, foi aprovada a reconstrução de 71 casas, mas apenas 17 foram dadas como prontas - e todas entre os dias 2 e 9 de outubro. O autarca confirmou disse que os atrasos são culpa das famílias: "Uma família só ontem acabou o registo. Claro que esta casa não vai estar pronta até dezembro."