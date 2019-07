A mãe tentou envenenar o próprio filho com o objetivo de chamar a atenção do ex-companheiro. A criança está internada. - Portugal , Sábado.





As autoridades suspeitam que a mulher colocava sal nas feridas da criança para que estas infetassem e ainda o terá tentado envenenar, entre abril e o final de junho.



O professor explica ainda que pode mesmo acontecer a situação de o cuidador induzir maus tratos como forma de chamar atenção de terceiros. "O objetivo, consistindo em atrair atenções sobre o que está a ser vivenciado pela vítima e, por inerência, pelo próprio sujeito, pode visar determinada pessoa, em particular, de molde a que as atenções incidiam também sobre o cuidador-agressor e o seu sofrimento, permitindo-lhe ainda reforçar a imagem de cuidador zeloso, acabando por ser sobrevalorizado nas competências que demonstra", explica o vice-reitor da Universidade Lusófona. "Com tal atitude, o agressor pode pretender obter benefícios secundários junto de alguém especialmente significativo e usar a situação como forma de manter essa pessoa mais próxima".

A Polícia Judiciária (PJ) está a verificar todos os registos médicos da criança para perceber se as agressões começaram apenas em abril, ou se já tinham sido iniciadas antes disso.

A mulher foi detida pela PJ na passada quinta-feira, 27 de junho, e já foi presente a primeiro interrogatório, tendo-lhe sido decretada prisão preventiva como medida de coação. A mulher foi detida sob a suspeita de crimes de ofensas à integridade física graves e qualificadas.





Chamava água benta ao veneno que injetava no soro do filho de sete anos Polícia Judiciária montou operação de vigilância na unidade hospitalar em tempo recorde. - Portugal , Sábado.

A mulher será analisada para determinar se sofre da doença Munchausen por Procuração; no entanto, ela sabia o que estava a fazer. Sobre a síndrome, o professor de Psicologia Forense explica: "Trata-se, por vezes, de pessoas com problemas de autoestima, que receiam o afastamento de alguém significativo, pensando que, por esta via, poderão 'fixar' essa pessoa, e que possuem uma história de vida afetiva e relações familiares pobres, inclusivamente desinvestidas, sendo que a literatura remete também para casos de perturbações mentais, familiares ou próprias, bem como maus-tratos sofridos durante a infância".



Carlos Poiares explica ainda que quem sofre desta síndrome tem um "controlo da impulsividade reduzido e, por vezes, existe uma tendência para a mitomania [transtorno psicológico que se revela como uma compulsão para dizer]". "Manifestam habitualmente um carinho inexcedível, particularmente se estiverem pessoas por perto", acrescenta ainda o professor.

O pai da criança, sub-chefe no Corpo de Bombeiros de Óbidos, está a receber apoio psicológico para lidar com toda a situação. Até ao momento, os progenitores da criança partilhavam a guarda do menino.

A criança encontra-se ainda hospitalizada, mas estável e a recuperar, mas não fora de perigo no futuro. "Uma criança submetida a este tipo de ação parental, além daquilo que são as lesões e danos físicos, bem como as sequelas deles emergentes, pode sofrer, entre outros problemas, atrasos de desenvolvimento, físico, cognitivo e social, revelar poucas competências sociais, especialmente se a situação a tiver afastado longamente da escola e do grupo de pares, dificuldades de aprendizagem, perda de autonomia e necessidade reforçada de cuidados", explica ainda o professor Carlos Poiares.