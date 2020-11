O que é a Legionella e como aconteceu o surto no Norte?

O surto de legionella no Norte do país já provocou nove mortes nas últimas três semanas, tendo sido registados 85 casos no total. A chamada Doença dos Legionários é pneumonia provocada por bactérias do género Legionella que causa infecções sobretudo em ambientes fechados com ares condicionados que não são devidamente limpos. A origem do surto que começou a 29 de outubro continua por detetar, mas a ARS-Norte suspendeu o funcionamento das torres de refrigeração de duas indústrias, em Matosinhos, como precaução.

A doença contrai-se por inalação de gotículas de vapor de água contaminada (aerossóis) de dimensões tão pequenas que transportam a bactéria para os pulmões, depositando-a nos alvéolos pulmonares e provocando sintomas como tosse, falta de ar, febre, dores musculares e dores de cabeça, começando a manifestar-se entre dois a 10 dias após a exposição. Embora possa ocorrer em qualquer época do ano, a doença é mais comum durante o verão e outono.

Como aconteceu o surto no Norte?

As causas da origem do surto ainda não estão esclarecidas mas, na semana passada, o Ministério Público anunciou a abertura de um inquérito para investigar as causas do surto que afeta principalmente os concelhos de Vila do Conde, Matosinhos e Póvoa de Varzim.

Na terça-feira, a ARS-Norte divulgou que, "como medida cautelar, a Autoridade de Saúde de Matosinhos procedeu à suspensão do funcionamento das torres de refrigeração de duas indústrias, localizadas no concelho de Matosinhos".

A empresa de produtos lácteos Longa Vida confirmou que foi uma das empresas a ter desligado as suas torres de refrigeração "a título preventivo" e a outra empresa é a Ramirez, também situada em Matosinhos. Segundo o Público, a suspensão preventiva de atividade já aconteceu há uma semana.

O surto parece já estar contido, ou pelo menos a abrandar, uma vez que esta quinta-feira a ARS-Norte não registou novas infeções nas últimas horas, tendo apontando ainda para uma diminuição de infetados internados, que são agora 17 doentes, enquanto 55 já tiveram alta. Foram registados nove mortes devido à legionella, ete no Hospital Pedro Hispano, em Matosinhos, e dois no Centro Hospitalar da Póvoa de Varzim/Vila do Conde.

O Centro Hospitalar de São João, no Porto, que também recebeu infectados com a doença do legionário não registou qualquer morte relacionada com o surto.

As primeiras notícias de um surto de legionella nestes concelhos surgiu apenas na passada semana, a 8 de novembro, na altura já com 17 casos registados, entre eles um óbito.

O que é a Legionella?

A doença é provocada por microorganismos que surgem em reservatórios de água doce naturais, como lagos e rios, mas também em reservatórios artificiais como os das torres de arrefecimento dos sistemas de condicionamento de ar de fábricas e hospitais.

As bactérias podem ainda desenvolver-se em humidificadores, piscinas, jacuzzis e instalações termais que facilitam a libertação de aerossóis (gotículas de água), através dos quais se faz o contágio.

A pneumonia ataca sobretudo pessoas com o sistema imunitário enfraquecido que inalem aerossóis que contenham bactérias com características de virulência particular.

Quais os sintomas?

Os primeiros sintomas incluem tosse seca, expectoração e febre alta, acima dos 39ºC. Pode ainda provocar diarreia e vómitos. Se não fora tratada, os sintomas evoluem para uma pneumonia e em pessoas com o sistema imunitário comprometido e com outras complicações médicas pode provocar a morte.

Quais são os factores de risco?

A doença afeta pessoas com um sistema imunitário mais debilitado, sobretudo adultos com mais de 50 anos. Os fumadores, diabéticos correm mais risco de adoecerem.

Como evitar a doença?

Ao beber água, procure não inalar partículas de água e tenha especial cuidado em não fazê-lo locais públicos com desumidificadores, em zonas com jacuzzis, hidromassagens e locais com refrigeração industrial. Prefira tomar banho de imersão, pela mesma razão e só durante o período que durar o surto.

Os chuveiros devem ser lavados, mergulhados em água e lixívia, durante 30 minutos para evitar a bactéria.

Como se previne?

Segundo a Direcção-Geral da Saúde, a doença controla-se através de um diagnóstico precoce, mas como acontece com pouca frequência os médicos nem sempre a consideram como uma hipótese.

Deve-se ainda proceder à descontaminação da fonte de infecção, nomeadamente a limpeza e desinfecção das instalações e equipamentos contaminados.

Na conferência de imprensa de atualização da Covid-19 a 9 de novembro, Graça Freitas aproveitou para referir que esta é uma doença sazonal, não contagiosa, que se caracteriza por atingir mais homens do que mulheres e mais idosos do que pessoas mais jovens e que os casos conhecidos tiveram todos origem numa "fonte comum".