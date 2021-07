Até 2050 cerca de metade da energia consumida em Portugal terá de ser solar. Há uma corrida às licenças para a criação de centrais fotovoltaicas. Mas há quem tenha muitas dúvidas sobre os mega projetos que estão a ser pensados de norte a sul do país.

Os riscos e as incógnitas das mega centrais solares

Aproveitar o sol para produzir energia é uma ideia que qualquer ambientalista subscreverá. Mas os mega projetos de centrais solares que estão a ser desenhados levam algumas organizações ecologistas a levantar dúvidas sobre a estratégia que está ser seguida pelo Governo para atingir as metas de descarbonização. Há até quem aponte o dedo à falta de planeamento do que está a ser feito e tema ver repetidos os erros dos planos para as eólicas e centrais de biomassa dos governos de José Sócrates.

"Está tudo a acontecer sem estratégia de localização, controlo ou restrições, que tenham em conta as características do território", avisa Rita Martins, da plataforma de associações ambientalistas C6, que traça o cenário de uma expansão rápida das centrais fotovoltaicas.

"Só nestes primeiros meses de 2021, foram a consulta pública mais de uma dezena de projetos de instalação de centrais solares para Albufeira, Alenquer, Armamar, Azambuja, Elvas, Fundão, Lamego, Moimenta da Beira, Nisa, Santiago do Cacém, Tarouca, Vila Nova de Paiva e Viseu. Somados, correspondem a cerca de 2 mil hectares de superfície coberta por quase 5 milhões de módulos solares fotovoltaicos", alerta a plataforma C6, que está preocupada com a falta de regras definidas à partida sobre a localização destas centrais.